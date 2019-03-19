ناصر عبد الرحمن: حالة شغف تسيطر على الحاضرين بورشة كتابة السيناريو بالأقصر

أقيم لليوم الثانى على التوالى فى إطار خطة مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية للتفاعل وتنمية مواهب شباب المدينة، ورشة كتابة السيناريو والتى يقدمها السيناريست والكاتب ناصر عبد الرحمن؛ ضمن 11 ورشة أخرى نظمها المهرجان فى الفنون المختلفة.



وتحدث ناصر عبد الرحمن عن ورشة كتابة السيناريو يكون لها مذاق مختلف عندما تكون فى المحافظات وبعيدا عن القاهرة، والورشة المقامة حاليا بالأقصر ضمن أنشطة مهرجان السينما الأفريقية لها طابع خاص، خاصة مع تجاوب وإقبال أهالى المحافظة عليها من أعمار وتخصصات مختلفة، وأيضا من مهن ودارسين لأشياء ليس لها علاقة بالكتابة السينمائية، وهناك أيضا من يكتب ولكن للمسرح، وهذا من شأنه توليد عصف ذهنى داخلى وداخل المشاركين أيضا.



وأكد الكاتب ناصر عبد الرحمن أنه يقوم بتعليم الحاضرين أساسيات الكتابة وأدوات كتابة فن السيناريو لأنه صعب جدا، ومن يحضره يعلم ذلك ولكنى وجدت أن هناك شغفا للتعلم، وهو ما خلق حالة من التواصل بيننا، كما أن هذا التواصل يستمر حتى بعد انتهاء مدة الورشة والمرتبطة بالمهرجان ويخلق حالة إنسانية جميلة وشديدة الخصوصية.



وأضاف قائلا: "السينما هى جامعة وشاملة لمختلف الفنون، وطبيعة مدينة الأقصر أنها تكون ملتقى للثقافات والحضارات وقريبة جدا من أفريقيا، وتواجد ضيوف من أفريقيا وأيضا توافد محبى السينما على المهرجان من الفنانين والحضور يجعل البلد فى حيوية كبيرة ومع إضافة ورشة وتفاعل مع أهالى وأبناء المحافظة، فهذا يعزز من التواصل والتفاعل مع المهرجان".