شرطة كاليفورنيا تحقق في وقائع "خطف افتراضي" للنصب على أسر الأطفال

تحقق الشرطة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية في واقعتي "خطف افتراضي" استهدفتا النصب على أسر بعض تلاميذ المدارس للحصول على الأموال بدعوى خطف أبنائهم.



وقال المسئول بشرطة الولاية جيم كوتا إن الحادثين وقعا يومي 7 و8 مارس الجاري، وإن هناك تشابها بينهما، مبينًا أن اتصالا هاتفيا يتم توجيهه للأسرة بأن طفلكم خُطف، وأنه يتعين على الأسرة سحب أمول من حساباتهم المصرفية والذهاب بها لموقع محدد سلفا في ولاية كاليفورنيا تمهيدا لتحويلها إلى المكسيك.



وأوضح أنه في الحادث الأول، استجاب والد الطفلة وسحب 5000 دولار وحولها بالفعل إلى الحساب المصرفي الخاص بالخاطفين المزعومين، لكنه بعد وقت قصير تلقى اتصالا من ابنته تبلغه فيه بأنها بخير ولم تتعرض للخطف، أما في الحالة الأخرى فتمكنت الشرطة من إيقاف تحويل المال والتأكد من سلامة الطفلة.