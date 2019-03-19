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الثلاثاء 19/مارس/2019 - 12:18 م

اكسبرس: سفينة فرعونية "غامضة" تثبت صحة رواية هيرودوت

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
إسراء صلاح الدين
dostor.org/2558187

أكدت صحيفة "اكسبرس" البريطانية، أن حطام سفينة مصرية قديمة يتجاوز عمرها الـ 2000 عام، يعد دليلًا على صدق رواية مؤرخ يوناني حول سفينة شحن نيلية غامضة.

وتابعت أن المؤرخ هيرودوت في كتابه الصادر عام 450 قبل الميلاد يعتبر أول وأكبر مؤرخ في العالم القديم، وقد قدم تفصيلًا لما أطلق عليه "قارب باريس"، وأكد أن القارب استخدم كسفينة شحن، ولم يتم العثور على هذا القارب الغامض وشكك الكثيرون في وجوده.

وأضافت أن العثور على بقايا سفينة غارقة عام 2013 يعتقد أنها قريبة الشكل من وصف قارب "باريس" الغامض، وبتحليل أكثر من 70 قطعة من حطام السفينة وجد العلماء أنها تحتوي على عدد لا يحصى من القطع الأثرية، وقد تمنح العالم رؤية جديدة حول المركز التجاري في مصر القديمة.

وقال الدكتور روبنسون الأستاذ في جامعة اكسفورد أن القارب المعثور عليه يشبه لحد كبير وصف هيرودوت، فهو قارب غامض وغريب الشكل لم يسبق رؤيته من قبل، فقد تم بناؤها بتقنية فريدة من نوعها.

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