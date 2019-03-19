الجامعة العربية تكرم غدًا الفائزين في مسابقة "التحدث بالفصحى"

تقيم جامعة الدول العربية، غدًا الأربعاء، احتفالية لتكريم وتوزيع الجوائز على الطلبة الفائزين في مسابقة "التحدث باللغة العربية الفصحى والخطابة والإلقاء الشعري وتعميق دراسة النحو".



وقالت السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، في تصريح للصحفيين اليوم الثلاثاء، إن المسابقة سيشارك فيها طلاب من عدد من الدول الأعضاء لدى الجامعة العربية منها: مصر ولبنان وسلطنة عمان والسعودية والكويت.



وأشارت السفيرة إلى أن المسابقة تهدف إلى تنمية مهارات اللغة العربية لدى الطلاب بوصفها لغة قومية تغرس الانتماء في نفوس الأبناء، وإحياء فن الخطابة المرتجلة التي تبني الشخصية الفعالة، وتنشط مهارة التحدث باللغة العربية الفصحى.



كانت إدارة الثقافة التابعة لقطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية قد نظمت بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم مسابقة "التحدث باللغة العربية الفصحى والخطابة والإلقاء الشعري وتعميق دراسة النحو" التي عقدت في 13 مارس الجاري في مقر المدينة التعليمية بمدينة السادس من أكتوبر.



وشارك في المسابقة طلاب وطالبات المرحلتين الإعدادي والثانوي من مختلف بلدان الوطن العربي.