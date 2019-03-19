في موسمه.. طرق تخزين "الثوم" بشكل صحيح

تتزامن هذه الأيام مع موسم ظهور الثوم، حيث تحرص كل امرأة على شراء كمية مناسبة لها تكفي استهلاكها طيلة العام وتقوم بتخزينه لاستخدامه وقت الحاجة.



في البداية قومي بشراء الثوم الأخضر، ويتم تنظيفه من الطين العالق به، ثم يتم فصله إلى ثلاث أجزاء، رأس الثوم، والعمود الأخضر، والعروش الخضراء، ويتم وضع كل منهما على حدى.



في الكبة، يتم وضع رؤوس الثوم مع قليل من الملح والزيت ويقلب جيدًا، ثم يتم حفظة في إناء داخل فريزر الثلاجة ليستخدم وقت الحاجة عند تجهيز الطعام.



أما العمود الأخضر، فيتم فرمه مع الفلفل الأخضر وكمية مناسبة من الملح والزيت والخل، وهو ما يسمى بـ"الهريسة"، ويستخدم في التتبيلات كتتبيلة السمك والباذنجان والدواجن.



وفي الفرن، توضع العروش الخضراء في صينية حتى ينشف بشكل كامل ثم يتم طحنه في الكبة جيدًا، وبهذه الطريقة ستحصلين على ثوم بودر مركز ويكون لونه مائلا إلى الأخضر فلا داعي للقلق.