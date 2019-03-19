تايوان وأمريكا تعتزمان إجراء حوار سنوي جديد لتحسين الحوكمة

أعلنت تايوان والولايات المتحدة الأمريكية اليوم الثلاثاء، عن خططهما لإجراء حوار سنوي جديد بهدف لبحث سبل تحسين الحوكمة الديمقراطية في منطقة المحيط الهادي الهندي.



وقال برينت كريستينسين مدير المعهد الأمريكي في تايوان، الذي يعد السفارة الأمريكية الفعلية، في مؤتمر صحفي عقدته وزارة الخارجية التايوانية إن الحوكمة الجيدة تعد ركنا من الأركان الثلاثة الرئيسية

لاستراتيجية إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منطقة المحيط الهادي الهندي.



وأضاف كريستينسين " نحن على ثقة بأن الديمقراطية في تايوان قوية" مشيرا إلى نظام تعدد الأحزاب في البلاد والانتقالات السلمية السابقة للسلطة.



وأوضح أن الجانبين يعتقدان أن التقدم في مجال الشفافية وحكم القانون في المنطقة يساهمان في أن تكون منطقة المحيط الهادي الهندي حرة ومنفتحة ومزدهرة.