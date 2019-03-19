القاهرة : الثلاثاء 19 مارس 2019
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الثلاثاء 19/مارس/2019 - 10:57 ص

تفاصيل تنظيم مؤتمر عالمي لصناعة الملح بمشاركة النصر للملاحات

الدكتور أسامة عبد
الدكتور أسامة عبد العزيز،
اسامة الشندويلي
dostor.org/2558017

كشف الدكتور أسامة عبد العزيز، رئيس شركة النصر للملاحات، إحدى شركات القابضة للصناعات الكيماوية، عن اجتماع مسئولي صناعة الملح بمصر، للتحضير للمؤتمر العالمي المصري salt summit.

وأضاف "عبد العزيز" في تصريحات لـ"الدستور" أن المؤتمر سيعلن مكان وميعاد انعقاده بوقت قريب، مشيرا إلى أن الهدف من تنظيمه هو تنظيم تجارة الملح محليا وخارجيا وتنظيم حركة التداول للملح الصب بالموانئ المصرية.

وأشار الى أن الاجتماع حضره كلا من اللواء المهندس جمال طه رئيس شركة صافي، د. جيولوجي عبد اللطيف الكردي رئيس شركة إميسال، وحمدي صبري رئيس الشركة المصرية للملح، وم. محمد باشنفر رئيس الشركة السعودية المصرية، والنائب علاء عساسة عضو البرلمان ورجل الأعمال المعروف وعقيد كيميائي أيمن الحسيني قائد قطاع التسويق بشركة صافي.

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