باحثون: تناول الحوامل للباراسيتامول لا يسبب إصابة الأطفال بالربو

أرجح باحثون من بريطانيا أن تناول النساء الحوامل عقار باراسيتامول ليس سببا في تزايد احتمال إصابة أولادهن بالربو.



وأوضح الباحثون تحت إشراف البروفيسور سيف شاهين، من جامعة كوين ماري في لندن، والبروفيسورة كاتارينا ألمكفيست، من معهد كارولينسكا في ستوكهولم، أن دراستهم أكدت وجود علاقات إحصائية مشابهة بين الإصابة بالربو وتناول مسكنات أخرى ذات تأثير مختلف تماما عن الباراسيتامول.



ونشرت الدراسة في العدد الحالي من مجلة "يوروبيان ريسبيراتوري جورنال" الأوروبية لأبحاث الجهاز التنفسي.



وكان البروفيسور شاهين هو أول باحث يكتشف وجود علاقة تبادلية بين تناول الحوامل عقار الباراسيتامول واحتمال إصابة أولادهن بالربو "ولقد اتضحت هذه العلاقة من خلال سلسلة من دراسات أخرى في عدة دول مختلفة" حسب البروفيسور شاهين، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن استخدام مسكنات أخرى أثناء الحمل واحتمال تعرض الأطفال لخطر الإصابة بالربو، لم يحظ حتى الآن بالكثير من الدراسة.