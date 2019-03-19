"الرفاعي" يزور "أسنان طنطا" لمتابعة عمل فريق دعم التأهيل للاعتماد

زار الدكتور الرفاعي مبارك نائب رئيس جامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب، كلية طب الأسنان؛ لمتابعة عمل فريق دعم الجودة والتأهيل للاعتماد في زيارتهم للكلية التي تستمر على مدار 3 أيام للتأكد من الاشتراطات والخطوات التي اتخذتها ومدى مطابقتها لمعايير الجودة في سبيل الحصول على الاعتماد.



وكان في استقباله الدكتورة عبير دراج القائم بعمل عميد الكلية، ووكلاء الكلية.



تأتي زيارة "الرفاعي" في إطار دعم جامعة طنطا برئاسة الدكتور مجدي سبع للكليات وحرصها على حصول جميع كلياتها على الاعتماد.



وعلى هامش الزيارة، أجرى الدكتور الرفاعي مبارك جولة بالكلية تفقد خلالها العيادات والمعامل، حيث أشاد بالتجهيزات والمقومات المتوفرة لخدمة العملية التعليمية والعلاجية بالعيادات.



يذكر أن فريق دعم الجودة والتأهيل للاعتماد المكلف بزيارة كلية طب الأسنان يضم الدكتور أحمد منصور أستاذ طب الأطفال بكلية الطب جامعة المنصورة، والدكتورة شذى حماد أستاذ التقويم بكلية طب الأسنان جامعة المنصورة، والدكتورة نيفين بكري وكيل كلية طب الأسنان جامعة الإسكندرية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة اعتماد شرابية الأستاذ بقسم طب الفم وأمراض اللثة بكلية طب الأسنان جامعة الأزهر بنات.