والي: تأثيث 500 شقة بدعم من بنك ناصر

قالت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، إن المسئولية المجتمعية هى المحرك الرئيسي لبنك ناصر الاجتماعي فى وضع آليات تعمل على دعم خطوات التنمية المستدامة بالمجتمع، وتقديم نماذج متميزة من البرامج التى توفر الرعاية للفئات الأكثر احتياجا بشكل مؤسسي، وذلك باعتبار بنك ناصر بنكا رائدا فى مصر لتقديم المنتجات والخدمات الاجتماعية والتنموية المتكاملة.



وأكدت والي، فى تصريحات صحفية، أن العام المالي 2018-2019 شهد مساهمة البنك بإجمالي 20 مليون جنيه لدعم عدد من المشروعات القومية الخاصة بتطوير العشوائيات، حيث ساهم في تأثيث 500 شقة بمشروع الإسكان الاجتماعي "بالأسمرات 1 والمحروسة 3"، كما قدم البنك فى مجال دعم الرعاية الصحية 5.6 مليون و886 ألف جنيه، لعدد من المستشفيات فى إطار المساهمة في إجراء العمليات الجراحية الكبرى للفئات الأكثر احتياجا.