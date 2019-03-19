تقرير: 66% من الألمان يعتبرون أنفسهم سعداء

كشف استطلاع حديث للرأي أن 66% من الألمان يعتبرون أنفسهم سعداء حاليًا.



وفي المقابل أظهر الاستطلاع، الذي نُشرت نتائجه اليوم الثلاثاء، بمناسبة يوم السعادة العالمي الموافق غدًا الأربعاء، أن 27% فقط من الألمان لا يعتبرون أنفسهم سعداء.



وأشار الاستطلاع إلى أن 71% من الألمان يرون أن المقربين لهم أكثر سعادة منهم شخصيا.



وبالنسبة للسعادة على المستوى القومي، يرى 46% من الذين شملهم الاستطلاع أن الألمان سعداء بوجه عام، بينما رأى عكس ذلك 38%.



وفيما يتعلق بالنظرة للمستقبل، يتوقع 28% من الألمان أنهم سيكونون أكثر سعادة من الآن خلال خمسة أعوام، بينما ذكر 49% من الذين شملهم الاستطلاع أنهم سيكونون سعداء بنفس القدر الحالي خلال خمس سنوات أو غير سعداء مقارنة باليوم.