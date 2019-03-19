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الثلاثاء 19/مارس/2019 - 10:45 ص

سر إقالة "ميدو" من تدريب الوحدة السعودى

ميدو
ميدو
كتبت - وسام عطية
dostor.org/2558006

قرر مجلس إدارة نادي الوحدة السعودي، إقالة "ميدو" مدرب الفريق الأول لكرة القدم من منصبه.

وأكد حساب النادي عبر تغريده له علي "تويتر": قرر مجلس إدارة النادي.. إقالة أحمد حسام " ميدو " مدرب الفريق الأول لكرة القدم من منصبه وتقديم الشكر له على الفترة التي قضاها مع الفريق".

يشار إلي أن ميدو صاحب الـ36 عاما، قاد الوحدة في 13 مباراة، فاز في 6 وتعادل 3 وخسر 4، جامعا 21 نقطة من أصل 36 جمعها الفريق بشكل عام، ليحتل المركز السادس في الدوري السعودي.

ولم يكشف النادي أسباب إقالة المدرب الذي لم يفز في آخر 3 مباريات حيث تعادل مرتين وخسر مرة أمام النصر برباعية.

وتأتي دواعي حملة الإقالة عقب إعلان "ميدو" باختراق الحساب الخاص به بسبب التغريدة التي شن بها هجومًا علي أحد الجماهير النادي.

سر إقالة "ميدو" من تدريب الوحدة السعودى
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