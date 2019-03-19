سر إقالة "ميدو" من تدريب الوحدة السعودى

قرر مجلس إدارة نادي الوحدة السعودي، إقالة "ميدو" مدرب الفريق الأول لكرة القدم من منصبه.



وأكد حساب النادي عبر تغريده له علي "تويتر": قرر مجلس إدارة النادي.. إقالة أحمد حسام " ميدو " مدرب الفريق الأول لكرة القدم من منصبه وتقديم الشكر له على الفترة التي قضاها مع الفريق".



يشار إلي أن ميدو صاحب الـ36 عاما، قاد الوحدة في 13 مباراة، فاز في 6 وتعادل 3 وخسر 4، جامعا 21 نقطة من أصل 36 جمعها الفريق بشكل عام، ليحتل المركز السادس في الدوري السعودي.



ولم يكشف النادي أسباب إقالة المدرب الذي لم يفز في آخر 3 مباريات حيث تعادل مرتين وخسر مرة أمام النصر برباعية.



وتأتي دواعي حملة الإقالة عقب إعلان "ميدو" باختراق الحساب الخاص به بسبب التغريدة التي شن بها هجومًا علي أحد الجماهير النادي.