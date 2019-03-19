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الثلاثاء 19/مارس/2019 - 10:44 ص

حفل للأنشطة الطلابية لذوي الاحتياجات الخاصة بآداب طنطا

الدكتور الرفاعي مبارك
الدكتور الرفاعي مبارك
الغربية شريف عبد الغنى
dostor.org/2558005

شارك الدكتور الرفاعي مبارك، نائب رئيس جامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب، الدكتور مصطفى الشيخ، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور عماد عتمان، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، في حفل الأنشطة الطلابية لذوي الاحتياجات الخاصة الذي نظمته كلية الآداب، تحت رعاية الدكتور مجدي سبع رئيس الجامعة.

وأكد نواب رئيس الجامعة، في كلمتهم، اهتمامهم واهتمام الجامعة بالطلاب المكفوفين وذوي الاحتياجات الخاصة، وهو ما يتجسد في وجود مركز رعاية المكفوفين ومقره كلية الآداب.

وحث نواب رئيس الجامعة الطلاب على المشاركة الفعالة في الأنشطة الطلابية والاندماج مع زملائهم والاستفسار عن كل ما يجول بخاطرهم.

أقيم الاحتفال بمشاركة الدكتور ممدوح المصري عميد الكلية، وجمع من الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب.

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