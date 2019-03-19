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الثلاثاء 19/مارس/2019 - 10:44 ص

بدء تدريب موظفي الشهر العقاري على لغة الإشارة

بدء تدريب موظفي الشهر
حسام محفوظ
dostor.org/2558004

افتتحت الدورة التدريبية الأولى علي لغة الاشارة لـ22 موظفًا بمكاتب الشهر العقاري بالجيزة والقاهرة بدار المشاة، أمس الإثنين، وذلك تفعيلًا لبروتوكول التعاون بين وزارة العدل والمجلس القومي لشئون الإعاقة الذي تم توقيعه في يناير الماضي.

وتعد هذه الدورة ضمن خطة وزارة العدل بمشاركة المجلس القومي لشئون الإعاقة لإتاحة برامج تدريبية متخصصة لموظفي وزارة العدل المتعاملين مع الجمهور، وللتيسير علي ذوي الإعاقة في انجاز كافة شئونهم وتوفير كافة الخدمات لهم تفعيلًا للمادة 32 من القانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وفي إطار المادة الخامسة من قرار وزير العدل رقم 4637 لسنه 2013.

وتتناول الدورة تدريب الموظفين على كيفية التعامل مع المواطنين من ذوي الإعاقة السمعية وتذليل الصعاب التي تواجههم أثناء تواجدهم بمكاتب الشهر العقاري.

وتستمر الدورة لمدة 10 أيام وسيتم تدريب الموظفين على المهارات الأساسية على لغة الإشارة ومساعدة ذوي الإعاقة السمعية والتحدث معهم بلغة الإشارة اثناء طلبهم تحرير توكيل عام قضايا وتوكيل بيع للنفس وللغير وتوكيل عام شامل وبنوك، وكذلك اجراءات التسجيل او التصديق علي عقود البيع وتسجيل عقود الايجار واقرارات الشهادة والتنازل، وتهدف الدورة التدريبية الي حماية وتعزيز حقوق المواطنين ذوي الاعاقة والقضاء علي التمييز بسبب الاعاقة السمعية.

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