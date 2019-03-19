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الثلاثاء 19/مارس/2019 - 10:44 ص

نيكى يغلق منخفضًا مع تراجع شركات التصدير

نيكى يغلق منخفضًا
وكالات
dostor.org/2558003

أغلق المؤشر نيكى اليابانى منخفضًا، اليوم الثلاثاء، في الوقت الذي عمد فيه المستثمرون إلى البيع لجني الأرباح في أسهم شركات التصدير، لكن الخسائر كبحتها مكاسب حققها القطاع المالى، الذى تلقى الدعم من ارتفاع العوائد على أدوات الخزانة الأمريكية.

غير أن معظم المستثمرين أحجموا عن تكوين مراكز فى السوق، بينما ينتظرون أحدث قرار للبنك المركزى الأمريكى بشأن السياسة النقدية بعد اجتماع يستمر يومين ويبدأ فى وقت لاحق اليوم.

وأغلق المؤشر نيكى القياسي منخفضًا 0.1% إلى 21566.85 نقطة.. وهوى سهم زوزو لبيع الأزياء بالتجزئة عبر الإنترنت 11% وكان الأكثر تداولا من حيث القيمة، فيما عزاه متعاملون إلى خفض شركة وساطة لتصنيف السهم.

وتكبدت أسهم شركات التصدير خسائر مع ارتفاع الين مقابل الدولار، وانخفض سهم طوكيو إلكترون 0.4% وهبط سهم باناسونيك 0.7% بعد أن ارتفع فى اليوم السابق. وتراجع الدولار 0.2% إلى 111.26 ين، مواصلا انخفاضه للجلسة الثالثة.

على الجانب الآخر، أقبل المستثمرون على شراء أسهم شركات التأمين والبنوك التى تتصيد الأصول عالية العائد مثل السندات الأجنبية. وزاد سهم ام.اس آند ايه.دى للتأمين 0.5% وارتفع سهم داى-إيتشى لايف 1.3%، فى حين زاد سهم مجموعة سوميتومو ميتسوى المالية 1%.

وتسبب غياب الأنباء بشأن محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين فى ضعف النشاط أيضا. وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.2% إلى 1610.23 نقطة.

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