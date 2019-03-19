ابو الغيط يغادر القاهرة متوجها لمدريد

غادر الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، القاهرة صباح اليوم، متجهًا إلى العاصمة الأسبانية مدريد في زيارة تأتي تلبية للدعوة التي تلقاها من الحكومة الإسبانية في هذا الصدد.



ومن جانبه، صرح السفير محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، بأنه من المنتظر أن تشهد الزيارة عقد لقاءات هامة مع عدد من كبار المسئولين الاسبان، وذلك للتباحث حول سبل تطوير العلاقات العربية الاسبانية، أخذًا في الاعتبار كون اسبانيا تمثل إحدى الدول الرئيسية في الاتحاد الأوروبي والنشطة في ساحة العلاقات الدولية، وأيضًا بالنظر الى العلاقات التاريخية والحالية المتميزة التي تربط بين الجانبين في العديد من المجالات ومواقف اسبانيا الايجابية إزاء القضايا العربية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، في مختلف المحافل الدولية.



وأوضح عفيفي أن الأمين العام سيجري في هذا الإطار مقابلة مع جلالة الملك فيليب السادس ملك أسبانيا سيتم خلالها استعراض المجرى الحالي للعلاقات العربية- الأسبانية.



وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الأمين العام سيعقد أيضًا جلسة محادثات هامة مع وزير خارجية اسبانيا "جوزيب بوريل" من المنتظر ان تشهد تناول عدد من القضايا والموضوعات ذات الأولوية والاهتمام المشترك، بما في ذلك التطورات الأخيرة على الساحتين الإقليمية والدولية، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، إضافة الى بحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الدول العربية وأسبانيا خلال الفترة المقبلة.