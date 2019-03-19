رغبة جريزمان في الرحيل لبرشلونة تتصدر عناوين صحف إسبانيا

تصدرت رغبة الفرنسي أنطوان جريزمان نجم نادي أتلتيكو مدريد في الرحيل لنادي برشلونة، عناوين الصحف الإسبانية الصادرة اليوم الثلاثاء، بجانب تفكير مواطنه رافائيل فاران مدافع ريال مدريد في مغادرة النادي الملكي في نهاية الموسم الحالي.



وخرجت صحيفة "موندو ديبورتيفو" بعنوان: "جريزمان يريد الانتقال إلى برشلونة".



وأضافت: الفرنسي لا يستمتع كلاعب لأتلتيكو، ومن حوله أكدوا ذلك لبرشلونة، وبالنسبة للبارسا فهو خيار متاح يضمن جودة وأداء ثابت، مع سعر معروف 120 مليون يورو.



وكان "فاران لا يستبعد الرحيل في نهاية الموسم الحالي" العنوان الرئيسي لصحيفة "ماركا" التي ذكرت أن الوافد الجديد لريال مدريد، البرازيلي ميليتاو سعيد جدًا أنه يتواجد مع منتخب البرازيل في البرتغال.



ومن جانبها، كشفت صحيفة "اس" في تقرير خاص أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يرغب في إقامة مباريات دوري الأبطال في المستقبل في عطلة نهاية الأسبوع بدلا من منتصف السبوع.



وأكدت الصحيفة عودة ليونيل ميسي نجم برشلونة لصفوف منتخب الأرجنتين.



وتحت عنوان "سواريز من الممكن أن يشارك في مباراة الديربي" ذكرت صحيفة "سبورت" أن "الهدف المثالي.. ميسي يسجل في شباك ريال بيتيس هدفا من تسديدة مميزة، سيدخل التاريخ كواحد من أفضل أهداف الليجا".