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الثلاثاء 19/مارس/2019 - 10:40 ص

مباحثات سورية عراقية لتعزيز التعاون الصناعي وتبادل الخبرات والاستثمار

الدكتور صالح عبدالله
الدكتور صالح عبدالله الجبوري
أ ش أ
dostor.org/2557994

بحث وزير الصناعة والمعادن العراقي الدكتور صالح عبدالله الجبوري، اليوم الثلاثاء، مع سفير سوريا لدى بغداد صطام جدعان الدندح مجالات التعاون الصناعي بين البلدين الشقيقين وفرص الاستثمار المتاحة في العراق.

وجاء في بيان لوزارة الصناعة والمعادن العراقية أوردته وكالة الأنباء السورية (سانا): إن الوزير الجبوري أكد خلال اللقاء على عمق العلاقات الأخوية التي تربط العراق وسوريا، مشيرا إلى توجه وزارة الصناعة والمعادن نحو الانفتاح على الدول الشقيقة والمجاورة ودول العالم الأخرى للاستفادة من الإمكانيات والخبرات المتاحة لديها في إضافة خطوط إنتاجية وتأسيس مشاريع صناعية جديدة في العراق.

وأشار البيان إلى أن الجبوري أبدى استعداد الوزارة للعمل والتعاون المشترك مع سوريا في مختلف المجالات والقطاعات الصناعية من خلال الفرص الاستثمارية المعلنة والمتاحة لدى شركات الوزارة وبما يصب في خدمة مصالح الجانبين.

ومن جانبه، أكد الدندح أهمية العمل الصناعي المشترك مع العراق واستعداد الشركات الصناعية السورية للعمل مع شركات وزارة الصناعة والمعادن في العراق وتبادل الخبرات في شتى القطاعات الصناعية معربا عن أمله في أن يسهم اللقاء في فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك بين البلدين الشقيقين.

في سياق آخر، أعلن جهاز الأمن الوطني في مدينة الموصل العراقية اليوم الثلاثاء، اعتقال ثلاثة عناصر من تنظيم "داعش".

وقال الجهاز -في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية- إن "قوة من جهاز الأمن الوطني في محافظة نينوى وبناء على معلومات استخبارية تمكنت من اعتقال ثلاثة عناصر من تنظيم داعش الإرهابي وفق مذكرات قضائية".

وأوضح الجهاز أنه تم تسليم المعتقلين للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

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