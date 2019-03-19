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الثلاثاء 19/مارس/2019 - 10:38 ص

رواندا تؤكد احتجاز أكثر من 100 رواندي بطريقة غير مشروعة في أوغندا

الحكومة الرواندية
الحكومة الرواندية
أ ش أ
dostor.org/2557993

أكدت الحكومة الرواندية أن أكثر من 100 رواندي محتجزون بطريقة غير مشروعة في أوغندا وأنه لم يتم السماح لهم بالاتصال بأي محامين، بالاضافة إلى حرمانهم من الحصول على خدمات قنصلية.

وقال وزير الشئون الخارجية الرواندى الدكتور ريتشارد سيزيبيرا إنه تم ترحيل أكثر من 980 روانديا من أوغندا خلال العامين الماضيين، في الوقت الذى تم فيه اعتقال 190 آخرين.

وأضاف أنه مازال يتم اعتقال روانديين ومضايقتهم بطريقة متزايدة فى سجون أوغندية، وهذا يشكل انتهاكا للالتزامات الدولية، وأن المباحثات التي أجريناها فيما يتعلق بهذا الشأن خلال العامين الماضيين لم تسفر عن أية نتيجة.

وأكد أن رواندا لاتتدخل فى الشئون الداخلية لأوغندا، ولكن إذا اعتقلت أحدا من مواطنينا، فإنه يتعين أن يكون ذلك من خلال إجراءات تتماشى مع الالتزامات الدولية، ويتعين إبلاغ السفارة فورا بأسباب الاعتقال، لأن هذا هو الأسلوب المتبع بين الدول فيما يتعلق بهذا الشأن.

وقال إن هناك إجراءات يتم اتباعها فى حالة ترحيل أي فرد، ونحن نطلب منهم إتباع هذه الاجراءات، مضيفا: "في إطار مسئولية الحكومة عن حماية مواطنيها، فإنها نصحت المواطنين الروانديين بعدم السفر إلى أوغندا حتى تتم تسوية هذه المسألة".

وطمأن وزير الشئون الخارجية الرواندي الأوغنديين والأفارقة الآخرين بأنهم سيكونون موضع ترحيب في رواندا، وأنه ستتاح لهم حرية التنقل بأمان.

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