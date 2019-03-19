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الثلاثاء 19/مارس/2019 - 10:38 ص

5 سنوات مشددة لـ3 متهمين بإشعال النار في مسكن جارهم بالجيزة

5 سنوات مشددة لـ3
نجلاء رفاعي
dostor.org/2557992

قضت الدائرة 19 بمحكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار عادل أبو المال وعضوية المستشارين حاتم يوسف وخالد عمار، بمعاقبة ميكانيكي واثنين آخرين بالسجن المشدد 5 سنوات، لإدانتهم بحرق منزل شخص أخر انتقامًا منهم لمقتل شقيق اثنين منهم بدائرة قسم شرطة الجيزة.

وكان المستشار حاتم فاضل أحال القضية رقم 6375 لسنة 2018 جنايات مركز الجيزة، والمقيدة برقم 1916 لسنة 2018 كلي جنوب الجيزة، إلى المحاكمة الجنائية، والمتهم فيها كل من "رامي محمد علي محمد الفقي"، 20 سنة ميكانيكي، وشقيقه "باسم"، و"حسن راضي محمد عبدالباسط"، لأنهم فى 25 فبراير 2018 بجدائرة مركز الجيزة، وضعوا النار عمدًا فى مسكن المجني عليه "محمد كمال حسين"؛ لوجود خلافات فيما بين شقيقهم ونجل الأخير، فجلبوا مواد معجلة للاشتعال واضعين إياها بزجاجات أعدوها للتعدي على ممتلكات المجني عليه ثم اعتلوا أسطح العقارات المجاورة لسكن المجني عليه ملقين إياها بعقاره قاصدين من ذلك إضرام النيران به فأتت على كافة محتوياته.

بداية الواقعة عندما تلقى قسم شرطة مركز الجيزة بلاغًا من شرطة النجدة باندلاع النيران بمسكن المجني عليه، وتبين من التحريات أن المتهمين وراء ارتكاب الواقعة انتقامًا من مقتل شقيق الأول والثاني، مما دفعهم لإشعال النيران بمسكن المجني عليه، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق التى أحالت القضية لمحكمة الجنايات وأصدرت حكمها المتقدم.

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