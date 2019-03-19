الصين تؤكد ثقتها في قدرة زيمبابوى على التغلب على مشكلاتها

أعرب القائم بأعمال السفارة الصينية لدى زيمبابوى تشاو باوجانج عن ثقة بلاده في قدرة زيمبابوي على التغلب على المشكلات التى تواجهها.



وقال القائم بالأعمال الصيني إن بلاده تثق فى أن زيمبابوى ستحقق أهداف التنمية فى ظل قيادة الرئيس إيميرسون إمنانجاجوا، وأن الاصلاحات التي تجريها ستؤدي إلى تحقيق التحول الاقتصادي وجذب المزيد من المستثمرين.



وتوقع أن تحقق زيمبابوى رؤية الرئيس إمنانجاجوا بتحويل اقتصاد بلاده إلى اقتصاد الدولة ذات الدخل المتوسط بحلول عام 2030، مضيفا أنه سيتم تحقيق ذلك من خلال التعاون الدولي، لافتا إلى أن الصين تتمتع بعلاقات مثمرة مع زيمبابوى وتقوم بمشروعات تنموية كبرى.



وأكد القائم بالأعمال الصينى أن الصين لديها ثقة قوية فى حكومة وشعب زيمبابوى تحت قيادة الرئيس إيميرسون إمنانجاجوا، متوقعا أن تستمر زيمبابوى فى الحفاظ على السلام والاستقرار، وتعميق إصلاحاتها وانتهاج المزيد من السياسات لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، مشيرا إلى أن الصين تؤيد بقوة مطالب زيمبابوي برفع "العقوبات غير المشروعة" المفروضة عليها.