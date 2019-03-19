اليابان تسعى إلى زيادة استثماراتها في الكاميرون

أكد السفير الياباني لدى الكاميرون تسوتومو أوساوا أن بلاده تسعى إلى زيادة مشروعاتها الاستثمارية في الكاميرون، موضحًا أنه يسعى إلى جذب مستثمرين يابانيين إلى الكاميرون، كما يعتزم أيضًا استقدام المزيد من المواطنين اليابانيين للإقامة فيها.



وقال "أوساوا": عملت فى دول كثيرة مثل الصين وكوريا والنمسا وسويسرا والولايات المتحدة، وكان الفارق الكبير هو أن لدينا الكثير من اليابانيين والشركات في هذه الدول بالمقارنة بالوضع فى الكاميرون، حيث يبلغ عدد اليابانيين فيها حوالى مائة ياباني فقط، كما أن الاستثمارات اليابانية فيها ضئيلة للغاية، وآمل في زيادة عدد اليابانيين الذين يقيمون فى هذه الدولة، بالاضافة إلى جذب مستثمرين من اليابان لاقامة مشروعات في الكاميرون.



وأشار إلى تقديم مساعدات اقتصادية متنوعة في الكاميرون، في مجالات مثل الزراعة والصحة العامة والتعليم وصناعة الصيد والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتتركز المساعدات الاقتصادية على التنمية على المدى الطويل، مؤكدًا أن بلاده لديها الكثير من الخبرة التكنولوجيا، وأنه يود دعوة بعض الشركات اليابانية لاستكشاف فرص الاستثمار في الكاميرون.