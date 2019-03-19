البنك الدولي واليابان وألمانيا يدعمون الكونغو في مكافحة "إيبولا"

أعلن البنك الدولي اتفاقه مع اليابان وألمانيا وأستراليا على دعم حملة حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية لمكافحة وباء مرض "إيبولا"، وأنه تقرر تخصيص مايعادل 80 مليون دولار في شكل منح لمساعدة هذه الحملة خلال الشهور الستة القادمة.



وقال البنك الدولي، في بيان بهذا الشأن، إن هذه المنح ستغطي أكثر من نصف تكاليف حملة حكومة جمهورية الكونغو الديمراطية لمكافحة هذا الوباء، مضيفًا أن هذه المنح تتكون من 60 مليون دولار من صندوق البنك للدول ذات الدخل المنخفض والاتحاد الدولي للتنمية، وحوالى 20 مليون دولار من مؤسسة تمويل الحالات الوبائية الطارئة التي أنشأها البنك بدعم من الدول الثلاث.



وأضاف البيان أن جمهورية الكونغو الديمقراطية كانت تحتاج إلى حوالى 148 مليون دولار خلال الفترة من فبراير إلى يوليو لتمويل جهودها لوقف تفشى وباء "ايبولا".



وأوضح البنك أن هذه المنح ستساعد الكونغو الديمقراطية وجيرانها على بناء نظم صحية قوية للمساعدة على حماية مواطنيها من الأضرار التي يمكن أن تسببها الأوبئة على المدى الطويل، مشيرا إلى أن جمهورية الكونغو الديمقراطية تكافح تفشى وباء "ايبولا" منذ شهر أغسطس الماضي، وأنه تم تسجيل أكثر من 480 حالة وفاة مؤكدة في إقليمي نورث كيفو وإيتوري، وأنه قدم معظم الأموال المطلوبة حتى الآن لمكافحة هذا الوباء.