اليابان تتبرع بمليون دولار للمساعدة على إقامة مشروعات تنموية في ناميبيا

أعلن السفير الياباني لدى نامييا هايديكى هارادا عن تبرع الحكومة اليابانية بما يعادل مليون دولار للمساعدة على إقامة مشروعات تنموية في أربع مناطق بشمال ناميبيا.



وأوضح السفير الياباني أنه سيتم تقديم هذا التبرع إلى مكتب برنامج الأمم المتحدة للتنمية ومكتب صندوق الأمم المتحدة لرعاية الطفولة اللذين يعتزمان إقامة مشروعات في مناطق أوموساتى وأوشانا وكانين وزامبيزى.



وقال إن هذه المشروعات تتضمن مشروعا بين الحكومة الناميبية وصندوق اليونيسيف بالتعاون مع الحكومة اليابانية لمساعدة الأمهات والأطفال الذين أضيروا بشدة من جراء الآثار السلبية للجفاف والفيضانات، مضيفا أن مساعدة صندوق اليونيسيف المهتم برعاية الطفولة والأمومة ستسهم في خفض الفقر وتحقيق النمو الاقتصادى والرخاء، لافتا إلى أن حكومة اليابان تشعر بضرورة الاستمرار في تقديم المساعدة العاجلة لتلبية الاحتياجات الصحية للأشخاص الأكثر تعرضا للخطر في ناميبيا.



من جانبه، أعرب وزير الصحة والخدمات الاجتماعية فى ناميبيا الدكتور كالومبى شانجولا عن امتنان بلاده للتبرع الذى قدمته اليابان، مشيرا إلى أن حكومة اليابان تدعم العديد من مشروعات التنمية في نامبييا، وتعهد بدعم عملية تنفيذ المشروعات التي تبرعت اليابان لدعمها.