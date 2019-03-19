محللون: ارتفاع الجنيه الإسترليني بعد زوال الغموض المحيط ببريكست

يتوقع المحللون في مؤسسة "مريان جلوبال إنفستورز" للاستشارات والخدمات المالية ارتفاع سعر الجنيه الإسترليني أمام العملات الرئيسية الأخرى بعد زوال الغموض المحيط بمصير قرار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ليصل إلى 1.45 دولار لكل جنيه.



وبحسب وكالة بلومبرج للأنباء فإن "مريان جلوبال" التي تدير أصولا بقيمة 45 مليار دولار ومقرها في العاصمة لندن، متمسكة بتوقعاتها بشأن الجنيه الإسترليني منذ فترة طويلة حيث ترى أن الاقتصاد البريطاني سيتحسن بمجرد انتهاك حالة الفوضى المحيطة بقرار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.



وقال "هوود افيز" مدير إدارة الاستثمارات ذات العائد الثابت في الشركة البريطانية إن "الجنيه الإسترليني رخيص حاليا وبخاصة إذا تحقق أي مستوى من الوضوح.. مع تحقق أي مستوى من الوضوح سيرتفع (الجنيه الإسترليني) إلى 1.40 دولار أول 1.45 دولار).



وأشارت بلومبرج إلى أن رؤية "مريان جلوبال" بشأن مستقبل الجنيه الإسترليني تتعارض مع رؤية شركات أخرى مثل "نورديا بنك" الذي أوصى بالحد من محافظ الجنيه الإسترليني، وأن التفاؤل المحيط بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مبالغ فيه.