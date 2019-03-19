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الثلاثاء 19/مارس/2019 - 09:03 ص

مؤسس "هواوي": أكره اسم شركتي وأسرتي تستخدم منتجات "أبل"

رئيس شركة هواوي
رئيس شركة "هواوي"
وكالات
dostor.org/2557918

اعترف رئيس شركة "هواوي"، عملاق صناعة الهواتف الذكية، بأنه يكره اسم شركته، لكنه لم يستطع تغييره بعدما نمت شركته وتضخمت.

قال مؤسس شركة "هواوي" الصينية، رين زنجفاي، إن أفراد عائلته لا يستخدمون هواتف ومنتجات شركته، بل يستخدمون بدلا عنها هواتف "أبل".

وأضاف زنجفاي، أن مؤسس شركة "أبل"، ستيف جوبز "إنسان عظيم غير وجه المجتمع الإنساني".

وأكد مؤسس شركة "هواوي" أنه يكره الاسم الذي اختاره لشركته؛ وأنه اختار هذا الاسم في البداية، والذي يعني "الإنجازات الصينية" باللغة الصينية، إلا أنه لم يستطع التخلي عنه بعدما أصبح اسما لعلامة تجارية كبرى قيمتها مليارات الدولارات.

ونجحت الشركة الصينية في الربع الثاني من 2018 من بيع نحو 54 مليون هاتف، وارتفعت مبيعاتها إلى أكثر من 40% مقارنة بالفترة ذاتها العام الماضي.

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