إندونيسيا: ارتفاع ضحايا فيضانات "بابوا" إلى 89 قتيلا و159 مصابا

أعلن المتحدث باسم الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث في إندونيسيا سوتوبو بورو نوجروهو اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات العارمة التي اجتاحت إقليم "بابوا" الواقع شرق البلاد مؤخرا إلى 89 قتيلا و159 مصابا.



وقال نوجروهو - حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية - إن 74 شخصا مازالوا في عداد المفقودين، مشيرا إلى أن مياه الفيضانات قد غمرت مئات المنازل ودمرت العديد من الطرق والجسور وهو ما يعيق جهود الإغاثة والإنقاذ الجارية.



ورجح المسؤول الإندونيسي ارتفاع عدد القتلى والمصابين، وذلك بسبب عدم الوصول إلى العديد من المناطق المتضررة حتى الآن كما أشار إلى أن أكثر من 4 آلاف شخص يتواجدون حاليا في مراكز إيواء مؤقتة.



يذكر أن منطقة "سينتاني" القريبة من العاصمة الإقليمية "جايابورا" قد تعرضت لأمطار غزيرة مفاجئة مما تسبب في حدوث فيضانات عارمة.

