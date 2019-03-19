مرشح المعارضة المهزوم بانتخابات نيجيريا يطعن على النتيجة

قدم مرشح المعارضة المهزوم في انتخابات الرئاسة النيجيرية طعنا قانونيا على نتيجة الانتخابات التي أجريت الشهر الماضي.



وقال عتيق أبو بكر مرشح حزب الشعب الديمقراطي - في الطعن حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز" الإخبارية اليوم الثلاثاء - إنه فاز على محمد بخاري مرشح حزب كل التقدميين الذي انتخب لولاية ثانية في 23 فبراير الماضي.



من جانبه، قال إيمانويل إينويدم المستشار القانوني لعتيق إن الالتماس يطلب من مفوضية الانتخابات إلغاء النتيجة بناء على حدوث مخالفات.



ورفضت حملة بخاري مزاعم عتيق، وقالت إن الانتخابات كانت حرة ونزيهة.



وحصل بخاري (76 عاما) وهو حاكم عسكري سابق على 56% من الأصوات مقابل 41% لمنافسه الرئيسي عتيق رجل الأعمال والنائب السابق للرئيس.