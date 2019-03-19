الصين تتعهد بتعزيز التجارة الخارجية

أكد مساعد وزير التجارة الصيني "رن هونغ بين" أن بلاده ستتخذ مجموعة من الإجراءات لدعم التجارة الخارجية هذا العام.



وقال بين -في كلمة اليوم خلال مشاركته في مؤتمر عن الواردات والصادرات في العاصمة (بكين)- إن تنمية التجارة الخارجية للصين تواجه بيئة أكثر تعقيدا وشدة مع المزيد من عدم اليقين والمخاطر والتحديات، مشيرا إلى أن الصين تمتلك الأساس والظروف اللازمة لتحقيق هدفها المتمثل في الحفاظ على استقرار التجارة الخارجية مع تحسين جودتها خلال العام الجاري.



وأضاف بين أن السلطات الصينية ستضمن التنفيذ الكامل للسياسات التجارية الحالية، وستدفع بثبات محرك الصين نحو قوة تجارية رئيسية، فيما سيتم بذل المزيد من الجهود لتنويع وجهات التصدير للبلاد وتحسين هيكل السوق.



وتابع المسؤول الصيني أن بلاده ستعمل على تحسين السياسات التي تدعم أنواع الأعمال الجديدة مثل التجارة الإلكترونية عبر الحدود من أجل تعزيز نماذج تجارية جديدة وترقية تجارة المعالجة، مع اتخاذ إجراءات لتوسيع الواردات وتحسين هيكلها، وتعزيز التجارة الحدودية ورفع مستوى تسهيل التجارة.



وسجلت تجارة البضائع الخارجية في الصين رقما قياسيا يبلغ 30.51 تريليون يوان (حوالي 4.5 تريليون دولار) في عام 2018، بزيادة 9.7% على أساس سنوي.