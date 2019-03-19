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الثلاثاء 19/مارس/2019 - 08:57 ص

طريقة جديدة لمنع الحمل

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
وكالات
dostor.org/2557912

لا يتوقف العلماء عن البحث عن طرق جديدة لمنع الحمل، مؤخرا طور باحثون في معهد جورجيا للتكنولوجيا في الولايات المتحدة شكلا جديدا من وسائل منع الحمل، بحسب صحيفة الـ"ديلي ميل" البريطانية.

وتوصل العلماء هذه المرة إلى أن تكون وسيلة منع الحمل عبارة عن أقراط تغمر بهرمونات صناعية تمر عبر جلد شحمة الأذن إلى مجرى الدم، وهو الابتكار الذي نشر في العدد الأخير من مجلة "Controlled Release".

وأكد الباحثون على أن الهرمونات تعمل بطريقة مماثلة لمفعول أقراص منع الحمل، وبالتالي تمنع الحمل فعلا.

وأظهرت الاختبارات التي أجريت على الأقراط المبتكرة فعالية كبيرة، وعليه يمكن بالفعل الاعتماد عليها لمنع الحمل.

وأشار الباحثون إلى أن الابتكار يعمل على تحسين موثوقية وسائل منع الحمل، لأن الأقراط تلغي الحاجة إلى تذكر موعد تناول الأقراص يوميا.

وأوضح الباحثون أن نسيان تناول الدواء يمثل مشكلة كبيرة، وهذا ينطبق بشكل خاص على هرمونات منع الحمل، التي توفر الوقاية الكاملة من الحمل إذا استُخدمت بشكل صحيح، ولكن لها معدلات فشل كبيرة في الاستخدام المعتاد.

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