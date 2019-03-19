قرار جمهوري بدمج "ابيكو" في "مصنع المحركات" بالعربية للتصنيع

نشرت الجريدة الرسمية القرار الجمهوري رقم (1) لسنة 2019، الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدمج الشركة العربية البريطانية للمحركات (ابيكو) التابعة للهيئة العربية للتصنيع في (مصنع المحركات) بالهيئة العربية للتصنيع.



وينص القرار على أن يحل (مصنع المحركات) محل الشركة المدمجة في كافة حقوقها والتزاماتها، وتؤول إليه كافة أصول وممتلكات الشركة المدمجة، وعلى أن ينقل العاملون بالشركة العربية البريطانية للمحركات (ابيكو) إلى (مصنع المحركات) بذات الربط المالي والفئات الوظيفية.