روسيا وأمريكا توسعان تعاونهما لغزو القمر

ذكر موقع "إزفيستيا" أن وكالة ناسا ستشارك روسيا في مشروع "Sirius" المخصص لتدريب رواد الفضاء على الرحلات القمرية المستقبلية.



وأوضح الموقع أن الخبراء في "ناسا" ومعهد البحوث الحيوية والطبية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، سيتعاونون لاختيار 6 أشخاص (3 رجال و3 نساء)، تتراوح أعمارهم ما بين 28 و30 سنة، للخضوع لاختبارات جديدة في إطار مشروع "Sirius".



وخلال الاختبارات، سيتعين على المشاركين الستة البقاء في عزلة تامة عن العالم الخارجي، والعيش في ظروف تشبه إلى حد كبير الظروف التي سيعيشها الرواد في الرحلات الفضائية التي ستنطلق إلى القمر مستقبلا.



كما سيخضع المشاركون لنحو 80 اختبارا علميا، منها اختبارات لقياس قدرتهم على تجنب التوتر أثناء الرحلات الفضائية طويلة الأمد، واختبارات تبين مدى قدرة أجسادهم على تحمل عدم النوم ليومين متتاليين.



وسيختبر المشاركون أنظمة إضاءة جديدة ستستعمل في المركبات الفضائية لمحاكاة تغيرات الضوء في الليل والنهار، لتجنيب رواد الفضاء المشكلات الحيوية التي قد تحصل في أجسادهم أثناء رحلاتهم إلى القمر.



وكانت روسيا قد بدأت أولى الخطوات الجدية في مشروع "Sirius" العام الفائت، عندما أخضعت عددا من الأشخاص لتجارب "العزلة الفضائية" لمدة 17 يوما.



ويأتي هذا المشروع في إطار الاستعدادات الروسية لغزو سطح القمر وإنشاء قواعد ثابتة هناك، حيث تخطط روسيا لإرسال روادها إلى هناك مع حلول عام 2031.