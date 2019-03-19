حبس رجل أعمال تايلاندي 16 شهرا لإدانته بصيد نمر أسود نادر

قال مسؤول قضائي اليوم الثلاثاء لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) إن رجل أعمال تايلاندي، كان مدرجا ضمن قائمة أغنى الشخصيات في تايلاند، تم إدانته بصيد حيوانات نادرة منها نمر أسود في محمية.



وأضاف المسؤول أنه صدر حكم بحبس بريمشاي كارناسوتا، رئيس شركة بناء تايلاندية- إيطالية، لمدة 16 شهرا، لإدانته بصيد حيوانات نادرة وحيازة هياكل لحيوانات نادرة وأسلحة.



وكان حراس الأحراش قد ألقوا القبض على رجل الأعمال 64 عاما، بجانب أربعة آخرين في محمية ثونجياي ناريسوان، وهو موقع تابع للتراث العالمي، وذلك في فبراير.2018



وقال الحراس إنهم سمعوا طلقات نارية وتتبعوا الصوت، ليجدوا جثث نمر أسود وغزال وطائر من فصيلة الطيور التدرجية.