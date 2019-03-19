ليستر سيتي يجدد عقد نجمه القائد

أعلن ليستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم أنه مدد عقد قلب الدفاع المخضرم الجامايكي ويس مورغان لعام آخر ليبقى في النادي حتى نهاية موسم 2019-2020.



ويرتدي مورجان البالغ 35 عاما شارة قيادة الفريق منذ قرابة 7 سنوات وخاض مباراته الـ700 مع الفريق الأول في الفوز 2-1 على مستضيفه بيرنلي السبت الماضي، وفاز مع ثعالب ليستر بلقب الدوري الممتاز في 2016.



وانضم مورجان إلى ليستر في 2012 قادما من نادي نوتنغهام فورست، وشارك في جميع مبارياته خلال موسم فوزه باللقب في 2015-2016 واختير ضمن فريق العام في الدوري الممتاز وقتها.



مورجان ولد في في مدينة نوتنجهام في إنجلترا، وبدأ اللعب مع نادي المدينة، حيث تواجد مع الفريق الأول للنادي لمدة 10 مواسم وخاض 352 مباراة، ومع منتخب جامايكا لعب 29 مباراة.