المعارضة الفنزويلية تسيطر على منشآت دبلوماسية في أمريكا

قال كارلوس فيكيو مبعوث زعيم المعارضة في فنزويلا خوان جوايدو إلى الولايات المتحدة إن ممثلين لجوايدو سيطروا على ثلاث منشآت دبلوماسية لبلاده في الولايات المتحدة مع مضي المعارضة في مساعيها للإطاحة بالرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو.



وأضاف فيكيو يوم الاثنين أن المعارضة سيطرت على مبنيين يتبعان وزارة الدفاع الفنزويلية في واشنطن ومبنى قنصلي في نيويورك، وأن المعارضة تتوقع السيطرة على السفارة في واشنطن "في الأيام القادمة".



وقال فيكيو من أحد المباني، وهو مكتب الملحق العسكري في واشنطن بعدما نزع صورة لمادورو من على الحائط ووضع بدلا منها صورة جوايدو "نتخذ تلك الخطوات للحفاظ على الأصول المملوكة للفنزويليين هنا في هذا البلد".