الصين تدعو المجتمع الدولي لمساعدة الكونغو الديمقراطية لبناء

حث القائم بأعمال بعثة الصين الدائمة لدى الأمم المتحدة "وو هاي تاو" المجتمع الدولي على مساعدة جمهورية الكونغو الديمقراطية في بناء قدراتها الأمنية.



وقال تاو – في كلمة خلال اجتماع لمجلس الأمن عن الوضع في جمهورية الكونغو الديمقراطية نقلتها وسائل إعلام صينية اليوم الثلاثاء- إن "التركيز في الوقت الراهن يجب أن يكون على مساعدة جمهورية الكونغو الديمقراطية في تعزيز بناء قدراتها الأمنية، ودعم جهود حكومة البلاد في الحفاظ على السلام والاستقرار".



وأضاف، أنه يتعين على المجتمع الدولي "الاحترام الكامل لسيادة جمهورية الكونغو الديمقراطية واستقلالها وسلامة أراضيها"، كما ينبغي عليه " الاحترام الكامل لاختصاص حكومة الدولة بمعالجة شؤونها الخاصة وقيادتها لتلك العملية، وتعزيز التواصل معها ومساعدتها في مواجهة التحديات التي تواجهها بشأن النواحي الإنسانية والأمنية والتنموية، وغيرها".



وتابع تاو أن الصين تحث العالم على مواصلة دعم المنظمات الإقليمية ودون الإقليمية في لعب أدوارها الرامية إلى تيسير ودعم التفاعلات بين مختلف الأطراف، تدعيما للسلام والأمن والتعاون في البلاد ومنطقة البحيرات العظمى.



وأكد الدبلوماسي الصيني أهمية مساهمة الشركاء الدوليين في الجهود التي تبذلها جمهورية الكونغو الديمقراطية للتأكد من تخلي الجماعات المسلحة في البلاد عن الحل العسكري، واللجوء بدلا من ذلك إلى حل القضايا عبر الحوار والتشاور، مشددا في الوقت نفسه على بذل الجهود لمواصلة توفير المساعدات الإنسانية الضرورية والدعم الاقتصادي للحكومة هناك.



ولفت تاو إلى أن بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في جمهورية الكونغو الديمقراطية "لا غني عنها" للسلام والاستقرار في البلاد، مبديا تأييد بلاده لتمديد ولايتها، منوها إلى استعداد الصين للعمل مع المجتمع الدولي لمواصلة المساهمة في جهود جمهورية الكونغو الديمقراطية لتحقيق السلام والاستقرار والتنمية في وقت مبكر.