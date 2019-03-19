الصين تفتتح أول جسر بحري يمر عبر الصدوع النشطة

أعلنت الصين افتتاح جسر "هايوين" في مقاطعة هاينان جنوبي البلاد، ليكون أول جسر بحري يمر عبر الصدوع النشطة والأكثر مقاومة للزلازل.



وذكرت إدارة النقل بالمقاطعة - في بيان اليوم الثلاثاء - أن الجسر يبلغ طوله 5.59 كيلومتر، ويربط بين مدينة هايكو وبلدة بوتشيان الجزرية في مدينة ونتشانغ بمقاطعة هاينان، مشيرة إلى أن الجسر يقلص وقت السفر بين الوجهتين من 1.5 ساعة إلى 20 دقيقة فقط وسط توقعات بأن يعزز الجسر تكامل الصناعات الساحلية شمال شرقي المقاطعة.



وبلغ إجمالي تكلفة الجسر 3 مليارات يوان (حوالي 447 مليون دولار)، فيما ظل تحت مراقبة بحرية صارمة طوال فترة بنائه نظرا لمروره عبر صدوع نشطة.