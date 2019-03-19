أمريكا تقاطع مسؤولا أفغانيا كبيرا لخلافات بشأن محادثات السلام

قالت أربعة مصادر مطلعة إن دبلوماسيا أمريكيا رفيع المستوى أبلغ الرئيس الأفغاني أشرف غني بأن المسؤولين الأمريكيين لن يتعاملوا بعد الآن مع مستشاره للأمن القومي.



ومن شبه المؤكد أن يثير القرار بوقف الاتصالات الأمريكية مع حمد الله مهيب التوتر بين البلدين الحليفين بشأن استبعاد كابول من المفاوضات التي تركز بالأساس على انسحاب القوات الأمريكية وكيف ستمنع حركة طالبان الجماعات المتشددة من استخدام أفغانستان قاعدة لشن هجمات.



كان مهيب قد وجه انتقادات علنية حادة يوم الخميس لكبير المفاوضين الأمريكيين الممثل الخاص زلماي خليل زاد.



وقالت المصادر إن ديفيد هيل وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية أبلغ غني عبر الهاتف في اليوم التالي بأنه لن يتم بعد الآن استقبال مهيب في واشنطن وبأن المسؤولين المدنيين والعسكريين الأمريكيين لن يتعاملوا معه.



وقال مسؤول أفغاني كبير سابق طلب عدم الكشف عن اسمه، مثل المصادر الأخرى، بسبب حساسية الأمر "اتصل هيل بغني وأبلغه بأن مهيب لم يعد مرحبا به في واشنطن. الولايات المتحدة لن تتعامل معه بعد الآن في كابول أو في واشنطن".

