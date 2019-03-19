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الثلاثاء 19/مارس/2019 - 08:32 ص

استطلاع: بايدن في صدارة المرشحين الديمقراطيين لانتخابات 2020

جو بايدن نائب الرئيس
جو بايدن نائب الرئيس الأمريكي السابق
أ ش أ
dostor.org/2557898

أظهر استطلاع جديد للرأي أن جو بايدن نائب الرئيس الأمريكي السابق ـ والذي لم يحسم أمره بعد بشأن إمكانية الترشح للرئاسة الأمريكية ـ يأتي في صدارة المرشحين الديمقراطيين المحتملين والمعلنين لانتخابات 2020.

وأشار الاستطلاع الذي أجرته جامعة شيكاجو الأمريكية على أشخاص تتراوح أعمارهم بين 18 و34 سنة أن 21% من الكتل الانتخابية تدعم بايدن عن سائر الشخصيات الطامحة لدخول السباق نحو سيادة البيت الأبيض.

وجاء في المركز الثاني في الاستطلاع بيرني ساندرز الذي كان قد شهد في حملته الانتخابية السابقة عام 2016 دعما من الناخبين الشباب المتحمسين.

وحسب الاستطلاع، فقد حظي بايدن أيضا على دعم الأقليات من الناخبين الشباب، حيث أيده 29% من الأمريكيين من أصول آسيوية و28% من ذوي الأصول الأفريقية، وكان الاستثناء الوحيد من المنحدرين من أمريكا اللاتينية والذين أيد 26% منهم ساندرز بينما حصل بايدن على 19% فحسب.

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