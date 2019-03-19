الاتحاد الإنجليزي يحيي ذكرى ضحايا هجوم نيوزيلندا الجمعة

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أنه سيحيي ذكرى ضحايا الهجوم على مسجدين في مدينة كرايستشيرش في نيوزيلندا وذلك قبل مباراة المنتخب الوطني أمام جمهورية التشيك في تصفيات بطولة أوروبا على استاد ويمبلي يوم الجمعة المقبل.



وقتل الأسترالي برينتون هاريسون تارانت (28 عاما)، والذي يشتبه بأنه يؤمن بتفوق العرق الأبيض، 50 شخصا في إطلاق نار عشوائي داخل مسجدين أثناء صلاة الجمعة في نيوزيلندا.



وقال الاتحاد الإنجليزي في بيان "سنحيي ذكرى ضحايا الحادث المأسوي في نيوزيلندا خلال مباراة إنجلترا ضد جمهورية التشيك يوم الجمعة 22 مارس".





