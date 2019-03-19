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الثلاثاء 19/مارس/2019 - 08:31 ص

الاتحاد الإنجليزي يحيي ذكرى ضحايا هجوم نيوزيلندا الجمعة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
وكالات
dostor.org/2557895

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أنه سيحيي ذكرى ضحايا الهجوم على مسجدين في مدينة كرايستشيرش في نيوزيلندا وذلك قبل مباراة المنتخب الوطني أمام جمهورية التشيك في تصفيات بطولة أوروبا على استاد ويمبلي يوم الجمعة المقبل.

وقتل الأسترالي برينتون هاريسون تارانت (28 عاما)، والذي يشتبه بأنه يؤمن بتفوق العرق الأبيض، 50 شخصا في إطلاق نار عشوائي داخل مسجدين أثناء صلاة الجمعة في نيوزيلندا.

وقال الاتحاد الإنجليزي في بيان "سنحيي ذكرى ضحايا الحادث المأسوي في نيوزيلندا خلال مباراة إنجلترا ضد جمهورية التشيك يوم الجمعة 22 مارس".


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