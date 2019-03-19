القاهرة : الثلاثاء 19 مارس 2019
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الثلاثاء 19/مارس/2019 - 08:00 ص

الأرصاد: طقس اليوم دافئ.. والقاهرة 26 درجة

الأرصاد: طقس اليوم
dostor.org/2557878

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الثلاثاء، طقس مائل للدفء على السواحل الشمالية، دافئ على الوجه البحرى والقاهرة، مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا، شديد البرودة ليلا.

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، تكون كثيفة على بعض المناطق، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية شرقية، وحالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
الصغرى العظمى
القاهرة 14 26
شبين الكوم 13 25
طنطا 13 25
دمنهور 12 21
الإسكندرية 12 21
بلطيم 12 21
مطروح 09 20
السلوم 10 23
سيوة 07 24
بورسعيد 13 20
دمياط 13 21
الزقازيق 13 26
الاسماعيلية 10 26
السويس 11 26
العريش 09 21
رفح 09 21
رأس سدر 13 26
نخل 05 23
نويبع 16 28
طابا 11 25
كاترين 06 23
الطور 14 25
شرم الشيخ 17 27
الغردقة 16 28
مرسى علم 15 26
الفيوم 10 27
بنى سويف 10 27
المنيا 09 27
أسيوط 09 27
سوهاج 10 28
قنا 11 29
الأقصر 12 30
أسوان 13 31
أبوسمبل 13 30
الوادى الجديد 11 29
شلاتين 17 29
أبورماد 17 28
رأس حدربة 18 27
حلايب 18 27

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