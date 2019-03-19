رومانيا تخصص منحًا لرجال الأعمال العائدين من الخارج

خصصت الحكومة الرومانية منحا لرجال الأعمال العائدين من الخارج في إطار مشروع لمساعدتهم على بدء أعمال تجارية في البلاد.



وذكر موقع (رومانيا-إنسايدر) الإخباري أن المشروع يطبقه المجلس الوطني للشركات الصغيرة والمتوسطة في رومانيا، وقد وقع حوالي 60 رجل أعمال رومانيا في مدينة كلوج-نابوكا عادوا مؤخرا من الخارج على عقود المنح بقيمة 40 ألف يورو لكل منهم، وسوف تساعدهم هذه المنح على بدء مشروعات داخل البلاد في إطار مشروع "إعادة تشغيل المغتربين.



وتتنوع مجالات نشاط المشروعات الممولة من الهندسة والاستشارات الفنية والصيانة وإصلاح السيارات إلى المطاعم والاستشارات الإدارية، أما المستفيدون فهم الرومانيون العائدون من اسبانيا وأستراليا والبرتغال وألمانيا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة.