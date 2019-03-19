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الثلاثاء 19/مارس/2019 - 07:38 ص

الليلة.. عرض الفيلم الصامت "حدود" بمركز سيماتك

عرض الفيلم الصامت
عرض الفيلم الصامت "حدود" بمركز سيماتك
نضال ممدوح
dostor.org/2557874

يعرض في السابعة مساء اليوم الثلاثاء٬ بمركز الفيلم البديل ــ سيماتك٬ الفيلم البرازيلي الصامت Limite أو "حدود"، والفيلم إنتاج للمخرج ماريو بيشوتو ١٩٣١وتبلغ مدة عرضه ١٢٠ دقيقة.

وبحسب المركز "حدود" عمل مدهش من الفيلم الوحيد الذي قام بإخراجه البرازيلي الرائد ماريو بيشوتو عندما كان فقط في الثانية والعشرين من عمره.

والفيلم تم استلهامه من الصورة الأيقونية للمصور أندريه كيرتيش التي تصدرت غلاف مجلة فرنسية آنذاك.

وذلك الفيلم الطليعي المهم يروي قصة رجل وإمرأتين ضلوا طريقهم في منتصف البحر،حتى تتدفق ذكريات ماضيهم عبر لقطات استرجاع للماضي، تتقاطع مع موسيقى إريك ساتييه، كلود ديبوسيه، إيجور سترافينسكي وأخرين.

و"حدود" يمثل أحد أبكر الأعمال السينمائية المستقلة القادمة من أمريكا اللاتينية، مع الوضع في الاعتبار مدى الصعوبة التي لاحقت صعوبة عرضه أو رؤيته خلال أغلب سنوات القرن العشرين، وعمل رائد بكل المقاييس، مازال بإمكانه خطف القلوب والعقول بأسلوبه الشعري العذب.

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