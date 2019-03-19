رابع استقالة بصفوف الحكومة الكندية على خلفية فضيحة "أس أن سى - لافالان"

أعلن رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو أمس الإثنين تعيين إين شوجارت، مساعد وزيرة الخارجية، في منصب كاتب المجلس الخاص وأمين مجلس الوزراء خلفا لمايكل لورنيك، الذي أعلن أنه سيتقاعد من منصبه بعد 38 عاما من العمل في القطاع العام الفدرالي.



وكانت أحزاب المعارضة قد اتهمت ورنيك بالتحيز في قضية "أس أن سي - لافالان"، إحدى أكبر الشركات العالمية في مجالات الهندسة والبناء والواقع مقرها الرئيسي في مونتريال، المُلاحَقة جنائيا في قضايا فساد.



ومنصب كاتب المجلس الخاص وأمين مجلس الوزراء هو الأعلى رتبة بين موظفي الحكومة الفدرالية.



وقال ورنيك في رسالة استقالته الموجهة لرئيس الحكومة "أحداث الأسابيع الأخيرة جعلتني أخلص بأني لن أكون قادرا على العمل ككاتب للمجلس الخاص وأمين لمجلس الوزراء خلال الحملة الانتخابية المقبلة".



ورفض ترودو اليوم أن يوضح ما إذا كان هو قد طلب من ورنيك التخلي عن وظيفته.



وورنيك رابع أعضاء الحكومة الذي يستقيل من منصبه على خلفية قضية "أس أن سي – لافالان" بعد استقالة جيرالد باتس، كبير مستشاري رئيس الحكومة الكندية، واستقالة جودي ويلسون رايبولد، وزيرة العدل والمدعية العامة السابقة، من منصبها كوزيرة لشؤون قدامى المحاربين، واستقالة رئيسة مجلس الخزينة جاين فيلبوت من الحكومة في وقت سابق هذا الشهر.