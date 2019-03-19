اليوم.. "العشوائيات: الواقع وسياسات المواجهة" بالأعلى للثقافة

تعقد في الواحدة من ظهر اليوم الثلاثاء٬ بقاعة المؤتمرات في المجلس الأعلي للثقافة٬ ندوة بعنوان "العشوائيات: الواقع وسياسات المواجهة" والتي تنظمها لجنة علم الاجتماع والأنثروبولجيا بالمجلس الأعلى للثقافة ويديرها الدكتور أحمد زايد٬ مقرر لجنة علم الاجتماع والأنثروبولجيا وبمشاركة كل من: الدكتور خالد عبد الفتاح٬ الدكتورة سعاد عبد الرحيم٬ الدكتور فؤاد عبد الرحيم.



يشار إلى أن "العشوائيات" بالتعريف العمراني تربط بين مفهوم التدهور العمراني والمناطق السكنية المتردية والعشوائية بشكل مباشر، ومن أمثلة هذا النوع من التعريفات: السكن العشوائي ينشأ في البداية نشأة غير قانونية، ولا يدخل أصلًا ضمن إطار التخطيط الحضري المركزي، كما أن هذا النمط من السكن ينشأ بواسطة الجهود الذاتية، ويظل لفترة معينة مفتقرًا إلى المرافق والخدمات الحضرية.