اليوم.. افتتاح معرض عيد الأم فى بيت السنارى

يفتتح في الخامسة من مساء اليوم الثلاثاء٬ ببيت السناري الأثري بالسيدة زينب٬ معرض عيد الأم لمنتجات ورش بيت السناري.



ويأتي المعرض نتاج مجهود مشتركي ورش العمل والتي أقيمت في بيت السناري عام 2018 وحتى 2019، وكانت تهدف تلك الورش إلى تعليم المشتركين والارتقاء بموهبتهم والسماح لهم بعرض أعمالهم في العديد من الأماكن، بالإضافة إلى تشجيعهم على فتح مشروعات صغيرة تدر الربح عليهم.



ويشمل المعرض نتاج ورش الديكوباج، الاكسسوار، الفيلتنج، المشغولات الجلدية، التصوير الزيتي، الخط العربي، الخيامية، الكروشيه، الكليم، والطباعة على المنسوجات، وتدرب أكثر من 250 متدربا داخل تلك الورش على مبادئ وأسس كل ورشة، بالإضافة إلى التقنيات الخاصة بكل ورشة على حدى وكيفية تطوير المنتج وتنفيذه بأعلى كفاءة تتيح للدارس بيعه.



ويهدف المعرض إلى تشجيع مشتركي الورش في عرض ابداعاتهم وتشجيعهم من خلال خلق فرصة عمل جديدة لمشروع صغير يدر دخل مادي يعود بالنفع عليهم.



ويأتي على هامش المعرض مجموعة من العروض الحية لكيفية تنفيذ تلك المنتجات، لإبراز مواهب وإبداعات المشتركين ودعمهم.