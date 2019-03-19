اليوم.. ندوة "الدين والعلمانية.. هل يتعارضان؟" بصالون علمانيون

يستضيف صالون علمانيون٬ في السابعة مساء اليوم الثلاثاء٬ المفكر الكبير الدكتور حسن حنفي في ندوة تمام بعنوان "الدين والعلمانية، هل يتعارضان ؟" ويدير الندوة الدكتور عبدالسلام الشاذلي.



إنّ مصطلح العلمانية من أكثر المصطلحات المثيرة للجدل والخلاف في ثقافتنا العربية المعاصرة، ولقد نجح دعاة الإسلام السياسي في تشويه دلالة المصطلح في الحقل التداولي للثقافة العربية، وقد ركز دعاة الإسلام السياسي في نقدالعلمانية على أنّها نتاج المجتمع الغربي، ولها خصوصيتها الشديدة، ولا تتوافق مع التكوين الثقافي للمجتمع العربي، وقد تركز رفض الإسلام السياسي للعلمانية على أنّها تدعو للفصل بين الدين والسياسة، وهو ما يتعارض مع طبيعة الإسلام، وأنّها تروّج للإلحاد، وقد تغافل هؤلاء عن أنّ مصطلح العلمانية له العديد من التعريفات، التي تلتقي بصورة قوية مع تصور الإسلام للعالم والإنسان.

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