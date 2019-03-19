بعد مذبحة نيوزيلندا.. "فيديو الخنازير" يظهر مجددا

كشفت وسائل إعلام نيوزيلندية، اليوم الثلاثاء، أن أحد النازيين الجدد أرسل في العام 2016 رؤوس خنازير إلى مسجد النور في كرايس تشيرتش في نيوزيلندا، الذي تعرض لهجوم مسلح يوم الجمعة الماضي.



ونقلت سكاي نيوز عربية عن صحيفة "نيوزيلند هيرالد" قولها، إن رجلا يدعى فيليب نيفيل آربس، ظهر في تسجيل مصور وهو يعد صناديق تحتوي رؤوس خنازير قبل إلقائها على مسجد النور في مدينة كرايست تشيرش في مارس 2016.



ونشر آربس فيديو فعلته بين خلية مكونة من 20 شخصا من النازيين الجدد في نيوزيلندا، قبل أن يظهر مجددا على وسائل التواصل الاجتماعي في الإنترنت قبل أيام.



ويأتي إعادة نشر الفيديو، بعد 5 أيام من الهجوم المسلح الذي شنه إرهابي أسترالي على مسجدي النور ولينوود في مدينة كرايست تشيرش في نيوزيلندا وأدى إلى مقتل 51 شخصا أثناء صلاة الجمعة.