الليلة.. صالون مصر المبدعة يحتفى بـ"بيرم التونسى"

يُقيم قطاع صندوق التنمية الثقافية٬ بالتعاون مع دار الأوبرا المصرية في السابعة مساء اليوم الثلاثاء بالمسرح الصغير، أمسية شعرية غنائية جديدة من صالون مصر المبدعة، والتي تقام بعنوان "ورد بيرم التونسي الجميل".



ويدير الصالون الشاعر محمد بهجت، وتشاركه الفنانة القديرة سميرة عبدالعزيز، كما تشارك بالغناء رباب ناجي، ومصطفى سامي، ومحمد فوزي.



ويتضمن برنامج "ورد بيرم " إلقاء مجموعة من الأشعار منها: "الأولة مصر، يا صلاة الزين، أنا المصري، كروان الفن، هو صحيح الهوي غلاب، الورد جميل، يا حلاوة الدنيا" بمصاحبة الفرقة الموسيقة بقيادة المايسترو محمد باهر.