اليوم.. محاضرة "توثيق وترميم الأيقونات القبطية" ببيت المعمار

يُقيم بيت المعمار المصري بدرب اللبانة، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السادسة والنصف مساء اليوم الثلاثاء، محاضرة بعنوان "الأساليب العلمية لتوثيق وترميم الأيقونات القبطية"، يلقيها الدكتور سعيد عبدالحميد.



وتتناول المحاضرة عرض ومناقشة أهمية ورمزية الأيقونات القبطية، ومفاهيم وأساليب التوثيق والترميم العلمية الحديثة لصيانة الأيقونات.



يذكر أن سعيد عبدالحميد، مدير عام ترميم المتاحف الأثرية بوزارة الآثار، وعضو المعهد الأمريكي للترميم بالولايات المتحدة الأمريكية، وعضو منظمة اليونسكو، وعضو مركز البحوث الأمريكي في مصر، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الدولية لصيانة التراث الثقافي، وله العديد من الأبحاث والمؤلفات عن ترميم الآثار العضوية.